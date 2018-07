Lopster jeugd drinkt te vaak glaasje te veel

De gemeente Loppersum maakt zich zorgen om het alcoholgebruik van minderjarigen. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat meer dan de helft van de jongeren rond de 16 jaar te vaak een behoorlijke hoeveelheid alcohol drinkt op één avond.

Dit fenomeen wordt 'binge drinking' genoemd, waarbij je op één avond meer dan vijf glazen alcohol neemt. De gemeente vindt dit een belangrijk aandachtspunt.

Aantrekkelijk maken

Inmiddels zijn enkele maatregelen genomen. Zo gaat Loppersum informatie-avonden houden om jongeren en ouders bewust te maken van de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik.

ChristenUnie-raadslid Jan van Heerde merkt daar maandag tijdens de vergadering bij op: 'Je moet die avonden wel aantrekkelijk maken, wil je een beetje opkomst hebben.'

Wethouder Pier Prins (CDA) liet weten dat de eerste avond inmiddels is geweest, en dat daar aardige belangstelling voor was. 'Maar het is - gezien de historie - een vrij weerbarstig probleem.'

Hele samenleving

GroenLinks-raadslid Leo van Esch wil het nog wel voor de jongeren opnemen: 'Het alcoholprobleem speelt door de hele samenleving, niet alleen bij de jeugd. Als je dit tegen wil gaan, kun je pas op de lange termijn resultaten zien.'

Over het algemeen zijn jongeren overigens tevreden in Loppersum. Wel zou de meerderheid meer uitgaansgelegenheden, activiteiten en sportmogelijkheden willen zien.

