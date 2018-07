In september meer duidelijkheid over versterkingsaanpak

In september moet er duidelijkheid zijn over een nieuwe versterkingsaanpak voor de huizen in het aardbevingsgebied. Dat hebben minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken, de provincie en burgemeesters en wethouders uit het aardbevingsgebied met elkaar afgesproken.

De afspraak is een reactie op het advies van de Mijnraad op maandagochtend.

De bestuurders reageren positief op dat advies. 'Ik denk dat de opluchting bij mij te zien is', reageerde commissaris van de Koning René Paas na het overleg. Hij noemt het rapport van de Mijnraad een 'goed en bruikbaar advies'.

Versterking 'nieuwe stijl'

De versterkingsoperatie kan je volgens minister Wiebes zien als 'versterking nieuwe stijl'. 'Dat moet je zien als: het gaat om veel minder huizen. Het gaat vaak ook om lichtere versterking', zegt Wiebes. 'De NAM moet er natuurlijk uit. Er zitten ook andere procedures, met een veel kortere doorlooptijd. We moeten echt meer tempo maken.'

'We weten nu dat de versterking echt op een andere manier moet. De regio en ik hebben daar op een hele plezierige manier heel constructief over gesproken. Voor ons is dat de basis van de nieuwe aanpak. Die gaan we nu uitwerken.'

Advies geeft duidelijkheid

Wiebes zegt dat het advies van de Mijnraad duidelijkheid geeft. 'Het laat zien dat versterking nog altijd nodig is en dat willen we versnellen.'

Voor de 1500 woningen die de Mijnraad als meest kritiek beschouwt, wordt in de zomer een actieplan gemaakt. Die nieuwe versterkingsaanpak moet in september klaar zijn. Paas: 'Voor sommige van onze medewerkers wordt het een hele drukke zomer.'

Een andere afspraak die is gemaakt, is dat mensen die de rekenmodellen niet vertrouwen, hun woning alsnog kunnen laten inspecteren. In de regio heerst wantrouwen tegen die modellen. 'Deze afspraak komt daar uit voort', reageert Paas.

