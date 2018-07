Deel dit artikel:











Gronings bootterras vaart Top 100 weer binnen Het Ludina Terras (Foto: Facebook)

Het terras op het schip de Ludina in de Groninger Turfsingel is dit jaar weer terug in de Terras Top 100 van horecavakblad Misset Horeca. Met een notering op plek 100 is dit de enige Groningse notering.

Het drijvende terras bij Café de Toeter stond in 2016 nog op plek 22 in de lijst en won bovendien de publieksprijs. Vorig jaar ontbrak het in beide lijsten. De eigenaar van het terras zei destijds dat de jury was langsgekomen op een koude winterdag. Mystery terrasgangers Horecaondernemers kunnen zichzelf aanmelden voor de top 100. Vervolgens komen er meerdere mystery terrasgangers langs, die het terras beoordelen. De beste terrassen krijgen ook nog eens aangekondigd bezoek van de jury. Bovenaan de lijst staat dit jaar een terras in Heerenveen. Lees ook: - Waarom staat De Toeter niet meer in de Terras Top 100? (2017)

