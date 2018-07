De Rieshoek moet opgeknapt worden voordat het verkocht wordt

Als de gemeente Haren De Rieshoek in Noordlaren verkoopt aan de dorpsbewoners, dan moet het dak en riool in goede staat zijn en het aanwezige asbest gesaneerd worden. Dat heeft de voltallige gemeenteraad besloten.

De gemeenteraad komt met de onderhoudsaanvulling tegemoet aan de wens van de potentiele kopers.

Van school naar maatschappelijk centrum

De Rieshoek is een voormalige basisschool die na de sluiting in 2014 is omgedoopt tot een maatschappelijk centrum met onder meer een dagbesteding en een kapsalon. De vrijwilligers van stichting De Rieshoek proberen al sinds een jaar het pand in handen te krijgen.

Alleen het dak

Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) wilde alleen het dak opknappen. De gemeenteraad eist dus om aanvullende maatregelen en komt daarmee tegemoet aan de vraag van de kopers.

Repareren

Ietje Jacobs (VVD) was enigszins teleurgesteld in het voorstel van de wethouder. 'Het is jammer om te constateren dat dit voorstel niet vanuit het college is gekomen. Het zou zo mooi zijn geweest. We hopen op deze manier het collegevoorstel te repareren.'

Mede-oppositiegenoot PvdA vindt ook dat het pand op de juiste manier verkocht moet worden. 'Als je als gemeente het pand verkoopt, mag er absoluut geen achterstallig onderhoud zijn. Niet een lekkend dak, geen asbest en een goed werkend riool', laat Lammy Schuiling weten.

Vreugde in Noordlaren

De vreugde bij de betrokken inwoners van Noordlaren was groot toen de gemeenteraad zich achter de vrijwilligers schaarde. 'We gaan nu zeker een feestje vieren', liet Maartje Peters weten. 'Wij zijn blij, heel erg blij.'

Het is nog niet bekend wanneer het pand definitief eigendom wordt van de dorpsbewoners. Het pand wordt voor 355.000 euro verkocht.

