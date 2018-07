Rondje Groningen: Bevallen in een steeg

Voortaan kun je bevallen in het steegje bij het Scheepvaartmuseum en is de nieuwe Harma Boer gevonden?

1) 'Een onvoldoende'

Minister Wiebes zei dat de regio moet meebetalen aan het versterken van huizen. Maar toch niet? Of wel? Het doet Edde aan iemand denken...



2) Van Lauwerszee tot Zeeland tou...

Toekomstig burgemeester Adriaan Hoogendoorn is in retraite om nog snel het Grönnens Laid onder de knie te krijgen. Volgende week begint hij in Midden-Groningen.



Hoogendoorn probeert sowieso in te burgeren in Groningen, maar of hij zijn oude gemeente Oldebroek al kan loslaten...?



3) Zelfde kapper?

Heeft de Spaanse voetballer Sergio Ramos zich nou laten inspireren door de serie New Kids? Thijs denkt van wel.



4) Pas op het afstapje!

Oei! Dat stadsbalkon blijft verraderlijk hoog. Gelukkig was er een stadswacht in de buurt.



5) Dorstige brandnetels

Iedereen heeft dorst met deze droogte. Maar de brandnetels hoeven niet op de hulp van columnist Willem van Reijendam te rekenen, ze zijn geen vrienden...



6) Zicht op provincie tijdens bevalling

De bevalling is niet het makkelijkste moment in het leven van een vrouw. Het Martini Ziekenhuis probeert de pijn wat te verlichten door de verloskamers aan te kleden met een typisch Gronings plaatje. Wat vind je van het steegje bij het Scheepvaartmuseum?



7) De gebraden eeh.. gefrituurde Haan

Uit de tijd dat wij nog wat voorstelden in het voetbal.. ;-)



8) Gezocht: woonruimte voor lange vrouwen!

Groningen heeft een professioneel vrouwenbasketbalteam. Maar dat brengt uitdagingen met zich mee.



9) Moi Harma!

Als weervrouw Harma Boer weer eens ziek is, dan kan ze zich met een gerust hart afmelden. Luo-Dan Luo neemt het wel even over.



10) Leeft Jan Mulder in het verleden?

Hij mag dan 73 jaar oud zijn, zeg niet tegen Jan Mulder dat hij ouderwets is. Dan zul je het weten. Dat doen de Belgen nu ook.



