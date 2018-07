Deel dit artikel:











Kruijer stijgt met stip in Wielermeerdaagse De Wielermeerdaagse 2017 in Nieuw Roden (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Ronald Kruijer heeft de gele trui om de schouders in de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier. De renner uit Heiligerlee werd na zijn tweede plek in Peize zesde in Nieuw Roden.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

De koers werd gewonnen door Sipke Zijlstra uit Bergum. De Fries klopte Chiel Smit uit het Drentse Zuidwolde in de sprint om de dagzege. De waren in de finale van de het criterium over 80 kilometer weggesprongen uit het peloton. In het algemeen klassement heeft Kruijer een kleine voorsprong op ploeggenoot Johan Knol. Zijlstra klom door zijn zege naar de derde plaats. Woensdag wordt de Wielermeerdaagse voortgezet in Zevenhuizen. Lees ook: - Smit zegeviert opnieuw in eerste etappe Wielermeerdaagse