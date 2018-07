Oldambt staat buitenspel in 'mestbassin-zaak'

De gemeente Oldambt staat met de rug tegen de muur in de 'mestbassin-zaak'. Een melkveehouder in 't Waar heeft willens en wetens illegaal een mestbassin gebouwd. Hij mag hem alleen nog niet gebruiken. Daar is een vergunning voor nodig.

De gemeenteraad van Oldambt moet deze maand besluiten of het mestbassin wel of niet in gebruik genomen mag worden.

Verlies-verliessituatie

Als de gemeente accepteert dat de man het bassin in gebruik neemt, dan lijkt hij te worden beloond voor illegale activiteiten. Als de gemeente bepaalt dat de man het bassin niet mag gebruiken, dan volgt een rechtszaak die volgens PvdA-wethouder Laura Broekhuizen waarschijnlijk verloren gaat.

Buitenspel

De eigenaar van Melkveebedrijf de Waarhoek in 't Waar heeft zonder vergunning een mestbassin laten bouwen. Hij heeft tegen politiek Oldambt gezegd dat hij wist dat het niet mocht. De VVD zei toen dat de man 'schijt had aan de regels'.

De man heeft, voordat hij het mestbassin in gebruik mag nemen, een vergunning nodig. Voordat hij die krijgt, moet politiek Oldambt een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeven. Om hem te straffen voor zijn illegale handelingen, weigerde een meerderheid van de raad afgelopen februari dat te doen. De weg richting een vergunning was daarmee geblokkeerd.

Dat was niet de enige straf die de gemeente gaf. Het deed ook aangifte tegen de man. De zaak is nog onder de rechter.

Nieuwe kans

Toch kan het zijn dat de vergunning er alsnog komt. Al is het bassin illegaal gebouwd, het voldoet aan de eisen die voor een mestbassin op die locatie gesteld zijn. Dat is de reden waarom de man, mocht het op een rechtszaak uitlopen, sterk lijkt te staan.

Mocht het allemaal zo ver komen en mocht de man de rechtszaak winnen, dan is de kans ook nog eens aanwezig dat de gemeente de man moet compenseren voor geleden schade. Dit omdat hij het mestbassin nog niet kan gebruiken.

Wel of niet

De politieke partijen in de gemeente mogen hier nog even over nadenken. Later deze maand moeten zij definitief besluiten de man wel of niet op weg te helpen naar een vergunning.

