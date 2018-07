Dorpen bij Eemshaven krijgen windcompensatie

Voorzichtige vreugde in Oudeschip en omstreken. Inwoners van dorpen onder de rook van de Eemshaven krijgen compensatie voor nieuw te bouwen windmolens. Tien procent van de opbrengst gaat naar ze toe.

Het gaat om inwoners uit Oudeschip, Eemshaven, Nieuwstad, Vierhuizen, Polen, Nooitgedacht, Koningsoord, Heuvelderij en Valom.

EC-Oudeschip

Ze kunnen zich vanaf nu aansluiten bij Energiecoöperatie Oudeschip, die eind vorige week officieel is opgericht. De coöperatie presenteerde maandagavond de plannen in een vol dorpshuis in Oudeschip.

Vlak boven het dorp worden twintig windturbines gebouwd van maximaal tweehonderd meter hoog. Twee daarvan worden dorpsmolens. Het geld gaat naar een gebiedsfonds om de leefbaarheid te bevorderen en daarnaast vloeit er geld voort naar de inwoners zelf.

Positief

Jaap Kap, voorzitter van Dorpsbelangen Oudeschip, is blij met de deal met Waddenwind BV: 'Het is een klein stukje waardering voor onze jarenlange inzet voor compensatie. We zaten in een negatieve spiraal, dat is nu weer wat positiever geworden.'

Dorpsbelangen maakt zich ook al tijden sterk voor een uitkoopregeling, waarbij inwoners 95% van de waarde van hun huis krijgen als ze weg willen uit het gebied. De gemeente Eemsmond en de provincie Groningen zeiden eerder al hierover na te willen denken, als de haven nog verder uitbreidt.

Groene energie

Wat de dorpsmolens betreft willen de inwoners ook graag groene energie krijgen van het nieuwe windpark. Daarover gaat de Energiecoöperatie nog in gesprek met de ontwikkelaar.

Inwoners van de dorpen kunnen zich aanmelden voor de energiecoöperatie via www.ec-oudeschip.nl.

