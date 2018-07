Loppersum trapt op de rem bij versterken bermen

De gemeente Loppersum wil nog niet de benodigde 1,3 miljoen euro uittrekken voor het versterken van bermen langs landbouwwegen. De raad gaf maandagavond voorlopig alleen groen licht voor de werkzaamheden dit jaar. Kosten: 350.000 euro.

Wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) wilde eerst voorstellen om de komende drie jaar 37 kilometer aan bermen te verharden met beton. Daar hangt een prijskaartje van ruim één miljoen euro aan vast.

Spettert alle kanten op

Op dit moment kost het de gemeente namelijk jaarlijks vijftig mille om de randen langs wegen te repareren en gaten te vullen. Slager: 'Er komt een vrachtauto, die rijdt over de rand, het grind wat er nu ligt spettert alle kanten op en dan kunnen wij dat weer aanvullen. Daar willen we van af.'

Daarom gaat de gemeente nu eerst dit jaar tien kilometer aan bermen versterken. Voor de jaren 2019 en 2020 neemt de raad later een beslissing.

'Het is veel geld voor bermonderhoud. De raad weet nog niet welke wensen er nog meer zijn, vandaar dat we even een pas op de plaats maken', vertelt Slager.

Passeerstroken goedkoper?

PvdA-Raadslid Chris Bultje pleit al langer voor passeerstroken, in plaats van betonnen verhardingen: 'Dat is goedkoper en kun je combineren met het verlagen van de snelheid naar zestig kilometer per uur. Daarmee bespaar je kosten, met hetzelfde resultaat.'

Volgens de wethouder is dat bij sommige wegen echter niet mogelijk, omdat de bermen vaak vrij smal zijn. 'Dan moet je landbouwgrond aankopen en sloten gaan verleggen, dat is geen duurzame oplossing.'

Bloembakken

Naast de bermverharding krijgen enkele dorpen die dat willen ook bloembakken bij de entree, om de vaart van weggebruikers eruit te halen.

Lees ook:

- Bredere wegen moeten zorgen voor verkeersveiliger Loppersum