Oud-FC Groningers op amateurbasis verder bij FC Emmen

Vier voormalige FC Groningen-spelers zetten hun loopbaan op amateurbasis voort bij FC Emmen.

Het gaat om Daniël Camara-Bos, Robbert de Vos, Henk Bos en Kasper Oldenburger, meldt RTV Drenthe.

Enkelblessure

Henk Bos stond de afgelopen twee seizoenen al onder contract bij de Drentse club, maar speelde vanwege een enkelblessure vorig jaar nauwelijks wedstrijden.

De 22-jarige middenvelder Robbert de Vos speelde in de jeugd bij Feyenoord, alvorens hij de overstap maakte naar FC Groningen. Bij de FC speelde hij de afgelopen twee seizoenen in de beloften. In 54 wedstrijden in de 3e divisie scoorde hij vier keer.

Verdediger Daniël Camara-Bos (19) doorliep vrijwel de gehele jeugdopleiding van FC Groningen en kwam vorig jaar uit in Onder 19.

Drie goals

De 22-jarige vleugelaanvaller Kasper Oldenburger uit Hoogezand debuteerde op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht van de FC, in een oefenduel tegen SV Meppen. De afgelopen drie seizoenen speelde Oldenburger bij de beloften van de FC.

In het eerste jaar raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie. Die kwetsuur hield hem het complete seizoen 2016/2017 aan de kant. Het afgelopen seizoen maakte Oldenburger in de 3e divisie drie goals.

