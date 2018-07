Aantal zelfmoorden in onze provincie is licht gedaald

In onze provincie zijn vorig jaar 81 mensen door zelfmoord om het leven gekomen. Dat zijn er vier minder dan in 2016.

Dat blijkt uit nieuwe suïcidecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepubliceerd. Van de 81 waren er 57 man en 24 vrouw.

Tekst gaat verder onder grafiek



Per 100.000 inwoners

Gemeten naar aantal per honderdduizend inwoners gaat het gemiddeld om 13,9 zelfdodingen. Ook dat is dus lager dan 2016. Toen ging het om 14,7. Groningen scoort daarmee niet meer het hoogst van Nederland. In Zeeland, Noord-Brabant en Drenthe lag dit getal hoger vorig jaar.

Tekst gaat verder onder grafiek



Landelijk groei

In heel Nederland gaat het om 1.917 mensen die vorig jaar zelfmoord hebben gepleegd. Dat zijn er 23 meer dan het jaar ervoor. Dit past in de stijgende trend die al een aantal jaren zichtbaar is.

In de landelijke cijfers valt vooral de groei van het aantal zelfdodingen onder tieners op. Die is gestegen van 48 in 2016 naar 81 vorig jaar. Een verklaring hiervoor kan het CBS op dit moment niet geven.

Heb je vragen over of denk je aan zelfmoord?

Bel dan Stichting 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113

