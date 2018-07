Waterschappen zijn 'alert' op droogte

De droogte zorgt in onze provincie nog niet voor nijpende problemen, maar de waterschappen zijn wel 'alert' op de toestand van de dijken.

Waterschap Noorderzijlvest gaat de veendijk bij het Paterswoldsemeer inspecteren. Deze veendijk kan bij extreme droogte verzakken.

Waterpeil verhoogd

Daarnaast hebben zowel Noorderzijlvest als Hunze en Aa's het waterpeil in sloten, beken en kanalen verhoogd. Hiervoor wordt water uit het IJsselmeer aangevoerd.

Een beregeningsverbod is hier, in tegenstelling tot andere delen van het land, nog niet van kracht. De droogte houdt waarschijnlijk nog wel even aan.

