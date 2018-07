Deel dit artikel:











Rechter verklaart Athleteshop failliet Buiten bij het pand van Athleteshop (Foto: RTV Noord / Loek Mulder)

Webwinkel Athleteshop is door de rechtbank in Groningen failliet verklaard. Het bedrijf van oud-schaatser Yuri Solinger had vrijdag zelf het bankroet aangevraagd.

Daarmee komt er definitief een eind aan een van de grootste webshops in sportspullen van het land. Snelle groei Het bedrijf groeide in de afgelopen jaren razendsnel. Dat leverde ook problemen op, omdat de organisatie de groei moeilijk kon bijbenen. Athleteshop had de grootste moeite bestelde artikelen te leveren. Het bedrijf bouwde uiteindelijk een grote schuldenlast op bij leveranciers. Ook staat Athleteshop bij veel klanten in het krijt omdat die betaald hebben voor niet geleverde goederen. Reddingspogingen Pogingen om het bedrijf te redden strandden de afgelopen weken. Door het faillissement van Athlete.nl B.V. hebben tientallen mensen hun baan verloren. Curator Peter Bakker van het Groningse advocatenkantoor BENK is maandag begonnen met een inventarisatie van de situatie en de schuldenlast. De eerste kandidaten voor overname van delen van het bedrijf of inventaris hebben zich al gemeld. Lees ook: - Athleteshop van oud-schaatser Yuri Solinger vraagt faillissement aan

