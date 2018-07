Deel dit artikel:











Wiebes: Groningen moet meebetalen aan versterking woningen (update) Eric Wiebes en Carola Schouten komen aan op het Binnenhof voor de extra ministerraad. (Foto: ANP)

De overheid, de regio en woningcorporaties moeten samen extra geld uittrekken voor de versterking van bijna 1600 huizen in Groningen. Dat is de uitkomst van een extra ministerraad over de financiering van de versterkingsoperatie in Groningen.