Lopend Vuur: Ik ben ook laks met wachtwoorden

De helft van de Nederlanders beveiligt de mobiele telefoon niet met een wachtwoord. Als het toestel ooit in verkeerde handen valt, dan kan een kwaadwillende meteen naar het hoofdscherm en alle apps openen. Denk daarbij aan internetbankieren, de mailbox of Facebook.

Beveiliger Kaspersky deed onderzoek hiernaar in zestien landen, waaronder Nederland, onder 8500 mensen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat slechts één op de negen Nederlanders foto's en andere bestanden heeft versleuteld om te voorkomen dat anderen daar bij komen.

Voor veel apps en sites heb je tegenwoordig wachtwoorden nodig. Daarbij is het aan te bevelen voor elk onderdeel een apart wachtwoord te hebben en die dan ook nog eens in de zoveel tijd te verversen.

Maar doet iedereen dat?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Update jij je wachtwoorden regelmatig of mag het wel wat vaker? Heb je tips voor veilige wachtwoorden? Praat mee via onze facebookpagina of via 050-3188288.

Zuinig met water

Iets meer dan 63% van de stemmers op ons Lopend Vuur van maandag zegt in deze warme en droge periode zuinig met water te zijn. Van de 2690 stemmers is 37% er niet echt mee bezig dus.