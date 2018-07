Oud-profscheidsrechter Luinge: 'VAR in eredivisie is fantastisch!'

'Het is fantastisch gewoon', reageert oud-profscheidsrechter Roelof Luinge uit Eelde op de introductie van de videoscheidsrechter in de eredivisie. Na moeizaam overleg heeft de KNVB maandag een akkoord bereikt met scheidsrechters over de arbeidsvoorwaarden.

De VAR, de video assistent referee, is volgens Luinge niet weg te denken van de voetbalvelden. 'Eindelijk is de VAR bij het voetbal ingeschakeld, terwijl er bij andere sporten al jaren gebruik van wordt gemaakt. Het is een hele goede zaak. Het wordt allemaal eerlijker.'

'Het was geen probleem geweest'

Of Luinge een rol voor zichzelf ziet weggelegd als videoscheidsrechter? 'De KNVB kiest voor actieve scheidsrechters. Ik ben natuurlijk al acht jaar weg uit het professionalisme.' Toch blijft Luinge op de hoogte van de laatste regels. 'Het was geen probleem geweest. Maar ze kiezen voor actieven en dat is prima.'

Luinge heeft nog wel wat ideeën over hoe de VAR in de eredivisie eruit zou moeten zien. 'Bijvoorbeeld net als bij hockey. De aanvoerder krijgt daar twee keer de kans om de VAR aan te vragen. Misschien zitten daar ook ontwikkelingen in.'

WK Rusland

Vanaf komend seizoen wordt de VAR onder meer ingezet in de eredivisie, bij de play-offs en een deel van de wedstrijden voor de KNVB-beker. De videoscheidsrechter speelt op dit moment een cruciale rol op het WK in Rusland.