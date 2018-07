Komend weekend omrijden vanwege aanleg tijdelijke ringweg

De noordbaan van de zuidelijke ringweg tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein is komend weekend dicht.

De tijdelijke ringweg is de afgelopen weken aan de stadkant van de ringweg opgebouwd. Dit weekend wordt deze daadwerkelijk aangesloten op de bestaande weg ter hoogte van Euvelgunne en het Julianaplein, zodat de tijdelijke weg vanaf maandag kan worden gebruikt.

Van vrijdagavond tot maandagmorgen

De huidige ringweg aan de noordzijde is dicht vanaf vrijdagavond 22 uur tot maandagochtend 6 uur. Vanaf maandagochtend zal het verkeer vanaf knooppunt Euvelgunne naar het Julianaplein over de tijdelijke weg rijden gedurende de ombouw van de ringweg.

Dit weekend moeten automobilisten die van Hoogezand naar Drachten willen, omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

Geen verrassingen

Bert Kramer van aannemer Herepoort verwacht na de tegenvallers rondom de uitgelopen planning van het complete project en het niet kunnen plaatsen van de Helperzoomtunnel, geen nieuw debacle met de komende werkzaamheden.

'Verrassingen zijn er niet, we weten wat we moeten doen. De tijd is het grootste risico. Zoals het nu lijkt, gaat het wel gewoon lukken.' Mocht het niet lukken, dan gaan de werkzaamheden zich hervatten in het eerstvolgende weekend.

'Best wel grote operatie'

Kramer verwacht deze keer dus geen grote tegenslag, maar dat maakt de werkzaamheden niet minder complex. 'De operatie is best wel groot, want je moet het in een korte tijd doen. We kunnen niet een week lang de weg afsluiten. In het weekend moet dat allemaal gerealiseerd worden. Maandagochtend is de weg weer open', laat hij weten.

Geen herhaling van Hemelvaartsdag

Kramer hoopt niet op een soortgelijk scenario als tijdens het Hemelvaartsweekend. Ook toen lag een deel van de zuidelijke ringweg eruit en moesten automobilisten omrijden via de ringweg, maar dat deed lang niet iedereen. Meerdere mensen dachten een snellere route te kunnen nemen door het stadscentrum, waardoor het verkeer zich daar ophoopte.

'Bij zulke kortstondige omleidingen zie je dat mensen niet wennen aan de omleidingsroute', zegt Kramer. 'Ook nu zeggen we: ga zoveel mogelijk via de ring.' Daarnaast wordt geadviseerd om de navigatie uit te zetten en de aangegeven omleidingsroute te volgen.

