Dit weekend omrijden vanwege aanleg tijdelijke ringweg

Let op, van vrijdagavond 6 juli 22.00 uur tot maandagochtend 9 juli 6.00 uur is de noordbaan van de zuidelijke ringweg afgesloten tussen het knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein, richting Drachten.

Aannemer Combinatie Herepoort gaat de tijdelijke ringweg asfalteren, markeringen aanbrengen en een barrier en geluidsschermen plaatsen.

Omleiding

Het doorgaande verkeer vanaf Hoogezand richting Drachten kan via de oostelijke, noordelijk en westelijke ringweg om de stad rijden. Voor de bestemmingen in de stad heeft Groningen Bereikbaar omleidingsroutes vastgesteld.

Op maandagochtend 9 juli om 6.00 uur wordt de tijdelijke weg op de noordbaan in gebruik genomen. Het verkeer vanaf het Europaplein richting het Julianaplein rijdt vanaf dan over twee versmalde rijstroken.

Verrassingen

Bert Kramer van aannemer Herepoort verwacht na de tegenvallers rondom de uitgelopen planning van het complete project en het niet kunnen plaatsen van de Helperzoomtunnel, geen nieuw debacle met de komende werkzaamheden.

'Verrassingen zijn er niet, we weten wat we moeten doen. De tijd is het grootste risico. Zoals het nu lijkt, gaat het wel gewoon lukken.' Mocht het niet lukken, dan gaan de werkzaamheden zich hervatten in het eerstvolgende weekend.

Kramer: 'De operatie is best wel groot, want je moet het in een korte tijd doen. We kunnen niet een week lang de weg afsluiten. In het weekend moet dat allemaal gerealiseerd worden. Maandagochtend is de weg weer open', laat hij weten.

