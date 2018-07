Wiebes corrigeert zichzelf: regio draait toch niet op voor versterking

De regio draait toch niet op voor de versterking van bijna 1600 huizen.

Minister Wiebes laat via zijn woordvoerder weten dat zijn eerdere uitspraken hierover niet juist zijn en dat de kosten toch op rekening komen van het Rijk.

Verbazing

In Groningen ontstond dinsdag grote verbazing over een uitspraak van Wiebes dat de regio en de woningcorporaties zouden moeten meebetalen aan de versterking van 1600 veilig verklaarde huizen. Dat zou gisteren zijn afgesproken in een overleg tussen Wiebes en de regionale bestuurders.

'Wij leveren geen geld uit de provinciale of de gemeentelijke begroting', reageerde de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar. 'Ik weet niet waar Wiebes op doelt, maar dit is niet afgesproken.'

'Enorme blunder'

Politiek verslaggever Hans Andringa: 'Het is gewoon slordig hoe Wiebes dit gedaan heeft. Hij maakt opnieuw geen goede beurt. Eerst zet hij de versterkingsoperatie tijdelijk stop. Dan lijkt alles geregeld en krijg je dit.'

Andringa vervolgt: 'Je kunt wel spreken van een enorme blunder. Dit gaat om zulke grote belangen en het treft zoveel mensen. Je hebt gisteren overleg gehad; dan ben je als minister twaalf uur later toch nog wel in staat om te vertellen wat je hebt afgesproken?'

De versterking van de bijna 1600 huizen kost 420 miljoen euro.

