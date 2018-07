Vos bijt kangoeroetjes dood: 'Zo krijg je de Oostvaardersplassen op vossengebied'

Het begon als een droom voor de familie Van der Knaap in Boerakker: het runnen van een particuliere dierentuin. Inmiddels is het ware nachtmerrie. Een vos heeft het op hun dieren gemunt.

Het begon vorige maand met de slachting van een groot aantal exotische watervogels. Afgelopen nacht sloeg de vos opnieuw toe en werden twee babykangoeroetjes doodgebeten.

Zo krijg je de Oostvaardersplassen op vossengebied. Ze doen er jaren niks aan en dan moeten de jagers honderden vossen doodschieten Janke van der Knaap - eigenaresse kangoeroetjes

Machteloos

'Hier zie je het restant van de kangoeroetjes', wijst Janke van der Knaap. 'Hij heeft ze niet eens meegenomen, alleen doodgemaakt.'

Van der Knaap voelt zich vooral machteloos. Ze heeft een jachtvergunning, maar mag niet 's nachts schieten. En dan komt de vos juist langs. 'Daarvoor hebben we een vergunning nodig van de provincie Groningen en die vindt dat de natuur haar gang moet gaan. Maar dan krijg je de Oostvaardersplassen op vossengebied. Ze doen er jaren niks aan en opeens moeten jagers honderden vossen doodschieten.'

Lichtbakkenvergunning

Na de eerste slachting heeft Van der Knaap ook een 'lichtbakkenvergunning' aangevraagd bij de provincie Groningen. Dit houdt in dat je een vos 's nachts mag verblinden met fel licht en dan mag afschieten. 'In de provincie Friesland is dit allang geregeld, maar wij krijgen het maar niet voor elkaar', zegt Van der Knaap.

Een degelijk hekwerk is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/houder van de dieren woordvoerder provincie Groningen

Reactie provincie

De provincie Groningen laat weten dat schade door vossen kan worden voorkomen door een degelijk hekwerk. 'Dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/houder van de dieren', aldus een woordvoerder.

Een provinciale ontheffing voor het jagen op vossen met behulp van kunstmatige lichtbronnen is volgens de provincie alleen toegestaan in de maanden februari en maart en dan uitsluitend in weidevogelkerngebieden.

Niettemin belooft de provincie bij Van der Knaap langs te gaan om de situatie te bekijken.

