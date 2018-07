Blussende buurmannen schieten brandweer te hulp met tuinslang

Twee buurmannen hebben dinsdagmiddag voorkomen dat een brand in Scheemda groter kon worden.

Volgens een getuige vlogen twee containers op het erf van een huis aan de Julianalaan op onverklaarbare wijze in brand. Dat vuur sloeg over op een naastgelegen houten speelhuisje. Vervolgens vloog ook de schutting in brand.

Met de tuinslang

De buurmannen bedachten zich geen moment en pakten de tuinslang. Ze bleven blussen totdat de brandweer arriveeerde. Die maakte de klus af.

Door de hitte van het vuur smolten delen van een auto die op de oprit stond geparkeerd. Bij één van de huizen knapten de ramen.