Medewerkers Treant missen duidelijke koers en klagen over werkdruk

De leiding van Treant Zorggroep moet zorgen voor een duidelijke koers en moet beter communiceren.

Dat zijn twee punten die volgens Treant zelf naar voren komen uit het onderzoek van de vier vakbonden FNV, CNV FBZ en Nu'91. Deze bonden verzamelden ruim 800 formulieren met klachten over de gang van zaken binnen Treant, de zorggroep die onder meer eigenaar is van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.

Duidelijke koers

Volgens Treant laat het onderzoek van de vier vakbonden zien dat 45 procent van de klachten gaat over de behoefte aan een duidelijke koers van Treant. Zo'n 28 procent van de klachten behelst opmerkingen over werkdruk, sfeer op de werkvloer, waardering voor medewerkers en roosterproblemen.

Open communicatie

Treant neemt afstand van de claims van de vier vakbonden, die eerder stelden dat er binnen de organisatie sprake is van intimidatie en problemen met ziekteverzuim. Volgens de Refaja-eigenaar is dat niet het geval.

'De signalen van onze medewerkers nemen we serieus', aldus Jean-Pierre van Beers van de Raad van Bestuur. 'Het laat zien dat we onverminderd werk moeten maken van open communicatie en het laten blijken van onze waardering voor onze medewerkers.'

Na overleg

Vakbond FNV is onaangenaam verrast dat Treant ervoor kiest haar bevindingen naar aanleiding van de vakbondactie naar buiten te brengen.

'We hebben morgen een afspraak met de Raad van Bestuur van Treant', schetst FNV-bestuurder Harma Schrage de situatie.

'Daarom is het jammer dat Treant ervoor kiest dit vooraf al te communiceren. Als vakbonden hebben we afgesproken om pas na het overleg een verklaring te geven.'

Informeren

Zorggroep Treant zegt niets te weten over een afspraak om pas na de vergadering een verklaring naar buiten te brengen.

'Daar hebben we met de vakbonden geen afspraken over gemaakt', zegt een woordvoerder. 'Wat wij willen is onze medewerkers informeren, daarom willen we dit kenbaar maken.'

