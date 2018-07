RIVM: 'Rubbergranulaat op kunstgrasvelden is schadelijk voor het milieu'

Het gebruik van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden is schadelijk voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van onderzoek.

Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terechtkomen in de grond om de velden heen en in de bagger in sloten. De oorzaak is dat die korrels door mensen of bijvoorbeeld bladblazers worden verplaatst naar de bermgrond.

Ecosysteem

Het lekken is volgens de onderzoekers slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar, aldus het gezondheidsinstituut.

Miliuekwaliteit

Het RIVM deed onderzoek rond tien kunstgrasvelden van voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. Daarbij werd de kwaliteit van het milieu rondom de velden vergeleken met de milieukwaliteit rondom echte grasvelden.

Zink

'Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie de geldende normen voor bodem en waterbodem', aldus het RIVM. Het milieu blijkt vooral gevoelig te zijn voor hoge concentraties zink.

Lees ook:

- 140.000 euro extra voor 'veiligere korrels' op kunstgrasvelden Appingedam

- Raad Stad wil op termijn van huidige kunstgrasvelden af

- Stadse politiek worstelt met kunstgrasvelden

- Bezorgde ouders doen zelfstandig onderzoek naar kunstgraskorrels