Afvalverwerker A. Talen krijgt nul op rekest na bezwaar bij provincie

De provincie blijft bij haar standpunt dat afvalverwerker A. Talen uit Stadskanaal niet mag uitbreiden op de huidige locatie.

De provincie handhaaft het argument dat eigenaar Albert Talen extra rapportages had moeten aanleveren.

Bezwaar van tafel

Het provinciebestuur had die uitspraak al eerder gedaan, maar Talen ging tegen dat besluit in bezwaar. Dat bezwaar is door de commissie rechtsbescherming van de provincie van tafel geveegd. Het provinciebestuur heeft dat besluit overgenomen.

Dat betekent dat Talen alsnog niet kan uitbreiden op de huidige locatie, een verzoek dat hij al voor de brand in november 2017 had ingediend. Na de brand op de locatie in Stadskanaal belandden Talen en de provincie in een gevecht.

Boete van 615.000 euro

Volgens de provincie en de Omgevingsdienst had Talen een plan van aanpak moeten aanleveren over de aanpak van de brand in de daaropvolgende dagen. De provincie geeft aan dat Talen dit niet heeft gedaan, waarop een boete van 615.000 euro volgde.

Talen weigert die boete te betalen, omdat hij volgens hem weldegelijk een plan heeft aangeleverd. Daarover loopt nu een procedure bij de rechtbank Noord-Nederland.

Ook bij deze aanvraag verwijt de provincie Talen dat hij zijn huiswerk niet goed heeft gedaan.

'De heer Talen had lang geleden een omgevingsvergunning voor uitbreiding op de locatie aangevraagd. Daar had hij rapportages voor moeten aanleveren. Dat heeft hij niet gedaan en dat was wel nodig.'

Volgens Homan staat het de afvalverwerker vrij om alsnog een kloppende aanvraag in te dienen, die opnieuw beoordeeld moet worden.

