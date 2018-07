Deel dit artikel:











Gasdeal kost de schatkist 1,7 miljard (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het akkoord dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vorige week sloot met Shell en ExxonMobil over de stopzetting van de gaswinning in Groningen, kost de schatkist per saldo 1,7 miljard euro.

Dat schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. Tegenvaller Wiebes kwam met de oliemaatschappijen, die samen eigenaar zijn van gasbedrijf NAM, onder meer een nieuwe verdeling van de opbrengsten uit de gaswinning overeen. Dat was volgens de minister nodig omdat de twee bedrijven anders geld zouden moeten gaan toeleggen op de gaswinning, aangezien die de komende jaren snel wordt afgebouwd en uiterlijk in 2030 helemaal stopt. Netto blijft een tegenvaller over van een kleine 1,7 miljard euro, uitgesmeerd over de jaren 2018 tot en met 2022. Daar staat onder meer tegenover dat de oliemaatschappijen geen claim indienen voor het gas dat in de grond achterblijft. Lees ook: - Hoeveel houden Shell en Exxon over aan hun gasdeal?

