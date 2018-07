Deel dit artikel:











Kangaroo mum over slachtpartij: 'Dit is te erg voor woorden' (Foto: RTV Noord)

De tranen staan Janke van der Kaap in de ogen als ze door haar minidierentuin in Boerakker loopt. Her en der liggen dode jonge wallaby's, kleine kangoeroe's, in het veld. Een vos heeft in de nacht toegeslagen.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 1) 'Kangaroo mum' is boos en bedroefd na slachtpartij Van der Kaap, die ook wel kangoeroemoeder wordt genoemd, weet niet wat ze moet doen om vossen buiten de deur te houden. Een lichtbak zou een uitkomst zijn, maar dat is niet toegestaan.

2) Arts zet dochter in voor promotie vaccin baarmoederhalskanker Steeds minder meiden laten zich inenten tegen baarmoederhalskanker. In de gemeente Pekela is het zelfs maar 25 procent van de meisjes. Kinderarts Jan-Peter Rake schrok daarvan. Hij zet zijn twaalfjarige dochter in om dat percentage op te krikken.

3) Foutje bedankt? Betalen Groningers nou mee aan de versterking van huizen of niet? Vandaag kondigde minister Wiebes aan dat Groningen moet meebetalen aan de versterking van huizen in het aardbevingsgebied. Later trok hij dat weer terug. Waarom?

4) Schier Schier Steeds meer jonge Groningse ondernemers trekken naar Schiermonnikoog. Er is veel werk in de horeca. Maar een huis vinden is er lastig.

5) Ronald stort zich in het vingerhaken Wat verbindt er nou meer dan... vingerhaken? Heel Leens zet zich in om samen een kleed te maken. Ronald haakt een stukje mee.