Delfzijl maakt lijst met zes locaties waar supermarkten niet welkom zijn

De gemeente Delfzijl wil voorkomen dat supermarkten zich buiten het centrum gaan vestigen. Daarom wil het college voor zes voor supermarkten interessante locaties een vestigingsverbod.

De gemeente doet dit na het getrouwtrek om de voormalige steenfabriek Hijlkema langs de Weg naar den Dam in Delfzijl. De Aldi en de Lidl wilden de fabriek slopen en er een vestiging bouwen, maar de gemeente stak hier een stokje voor.

Nieuwe winkel Vennenplein

Wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) wil de supermarkten concentreren in het winkelcentrum, om de loop voor de kleine winkels erin te houden. Daarom is met de Lidl afgesproken om een nieuwe vestiging te openen aan het Vennenplein, waar de kruidenier nu ook al zit. Het huidige pand wordt te zijner tijd gesloopt vanwege de vernieuwing van het plein.

De Aldi was het niet eens met het besluit van de gemeente en ging in beroep, maar dat was zonder succes. 'De kans dat het de Aldi alsnog lukt, is nihil', zegt Rijzebol.

Tijdelijk geregeld

De gemeente heeft nog geen signalen dat supermarkten zich daadwerkelijk ook op andere plekken willen vestigen in Delfzijl, maar heeft al wel tijdelijke maatregelen genomen om dat te voorkomen. 'Maar dat kunnen we niet eeuwig in stand houden. Daarom willen we het nu netjes op papier zetten en een zogenoemd veegplan maken, zodat we die dreiging kwijt zijn.'

Het gaat om de volgende plekken:

- Voormalige steenfabriek Hijlkema, Weg naar den Dam, Delfzijl

- Locatie cafetaria Smulkeet, Skaggerak, Delfzijl

- Locatie iNstruchemie, Zwet, Delfzijl (bij de rotonde)

- Nieuwstad 37a, Farmsum

- Locatie BMW Cars en Parts, Wettersteinstraat, Delfzijl

- Locatie bij tankstation Gulf, Fivellaan, Delfzijl

De kosten van het administratieve plan zijn ruim 16.000 euro.