Midden-Groningen wil jeugdzorg verbeteren en zo kosten besparen

De gemeente Midden-Groningen wil fors besparen op de jeugdzorg. Daar zijn verschillende maatregelen voor nodig: zo moeten jongeren minder gebruikmaken van de jeugdzorg.

Op dit moment maakt één op de zes jongeren in Midden-Groningen nog gebruik van de jeugdzorg, stelt wethouder Peter Verschuren (SP). Intussen kampt de gemeente, die voor de jeugdzorg verantwoordelijk is, met een miljoenentekort.

Zelf oplossen

En dus moet er wat gebeuren. 'Voor de jongeren en het gezin is het veel beter als ze het zelf op kunnen lossen', zegt Verschuren.

Samenleving veranderen

Ouders moeten de opvoeding meer zelf gaan doen. En dus moeten ze niet meer naar de gemeenten gaan voor hulp.

'We hebben er alles en iedereen voor nodig. Met huisartsen, scholen en verenigingen moeten we kijken hoe we de samenleving kunnen veranderen. De opvoeding moet meer de verantwoordelijkheid worden van de ouders, en minder van de overheid.'

Heel dorp nodig

'It takes a village to raise a child', zegt Verschuren. Oftewel, je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. 'De praktijk is nu dat, als de ouders er even niet uitkomen, er een professionele kracht aan te pas komt.' Die manier heeft, als het aan Verschuren ligt, zijn langste tijd gehad.

Samenwerken

Omdat er in de hele provincie tekorten zijn in de jeugdzorg, ligt het voor de hand om samen met andere gemeenten op te trekken in de plannen.

Verschuren ziet dat wel zitten, 'maar we nemen wel graag het voortouw. We moeten van allerlei protocollen en regels af om dit mogelijk te maken. Als andere gemeenten dat te eng vinden, vind ik dat wij onze nek moeten uitsteken.'