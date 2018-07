Midden-Groningen overweegt rechtsgang om zoutwinning

De gemeente Midden-Groningen overweegt naar de rechter te stappen om de zoutwinning onder haar grondgebied tegen te houden. Dat bevestigt wethouder Anja Woortman (PvdA).

'We hebben het Staatstoezicht op de Mijnen verzocht om ervoor te zorgen dat er niet geboord kan worden in onze gemeente. Dat verzoek is afgewezen, en nu hebben we daar bezwaar tegen gemaakt.'

Rechtsgang

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen. 'We merken in het gebied dat er geen draagvlak is voor zoutwinning, dus vinden we dat deze activiteiten moeten stoppen', zegt Woortman.

SodM en gemeente oneens

De crux is dat het SodM en de gemeente het oneens zijn over of er wel of niet geboord mag worden onder de gemeente. Let wel: als er geboord wordt, wordt er nog geen zout gewonnen.

Volgens het SodM mogen de boringen plaatsvinden, precies om die reden. De gemeente ziet het anders: 'Je boort alleen om uiteindelijk te gaan winnen. Wij vinden dat je de boring al niet moet toestaan. Stop het dus gelijk en zeg: 'dit willen we niet'.'

Wethouder Woortman verwacht binnen enkele weken een reactie van het SodM. 'Daarna gaan we kijken wat onze volgende stap is.'

