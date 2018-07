Nieuwe miljoenen voor Lifelines, onderzoek gaat vijf jaar door

Het bevolkingsonderzoek Lifelines, waar 165.000 noorderlingen aan meedoen, krijgt in 2019 een vervolg. Het UMCG heeft na maanden lobbyen de benodigde 40 miljoen bij elkaar om het grootschalige onderzoek nog eens vijf jaar te financieren.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) investeert de komende vijf jaar 20 miljoen euro in het onderzoek.

Het UMCG en de Rijksuniversiteit betalen samen 15 miljoen. Ook de drie noordelijke provincies dragen tóch bij, samen steken ze in totaal 5 miljoen euro in projecten van het onderzoek.

Cruciaal voor slagen project

Met die miljoenen kan Lifelines beginnen aan de derde onderzoeksronde. En dat is cruciaal voor het slagen van het onderzoek. De toegevoegde waarde van de databank van Lifelines groeit hoe langer het onderzoek doorgaat. De bedoeling is dat het onderzoek dertig jaar duurt.

In Lifelines worden sinds 2006 zo'n 165.000 noordelingen elke vijf jaar gescreend. Bij aanvang kreeg Lifelines geld voor twee vijfjarige onderzoeksrondes.

Opnieuw op zoek naar geld

Deze werden betaald door het ministerie van VWS, Economische Zaken, de provincie Groningen, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek. Zij betaalden in de periode 2006-2017 ruim 106 miljoen euro.

Maar een aantal van de oorspronkelijke geldschieters haakte na 2017 af, en dus moest Lifelines opnieuw op zoek naar geld.

Ruim een jaar lobbyen

Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG is 'erg blij' met de financiële steun. Aartsen heeft ruim een jaar gelobbyd om het geld te krijgen en de toekomst van Lifelines veilig te stellen.

Dat duurde zo lang, omdat van Aartsen de afspraken met veel verschillende partijen moest 'dichtritsen'. Het UMCG en de RUG waren als eerste aan zet om geld bij elkaar te brengen, vervolgens was het de beurt aan de provincie. Tot slot moest het ministerie over de streep worden getrokken.

Wel geld van de provincies, maar niet structureel

De bijdrage van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen zijn dus voor specifieke projecten binnen het onderzoek, en niét structureel. Dat was ook te verwachten, want de provincies waren terughoudend met het verlenen van steun aan het onderzoek.

Eerder zei gedeputeerde Patrick Brouns nog dat Lifelines geen geld van de provincie hoefde te verwachten. Het onderzoek zou de regio te weinig banen opleveren. Lifelines weerlegde dat argument later.

Belangrijke rol voor Groningen

Volgens Aartsen heeft de provincie Groningen desondanks een belangrijke rol gespeeld om de provincies Friesland en Drenthe over de streep te trekken. Ook zij waren terughoudend over het verlenen van steun aan het onderzoek.

Om Lifelines succesvol af te ronden zijn er nog een vierde en vijfde onderzoeksronde nodig. 'Die willen wij natuurlijk ook, en dat gaan we wat ons betreft ook realiseren', zegt Aartsen.

Toekomst blijft onzeker

Maar over die financiering zijn nog geen afspraken gemaakt. Hiervoor moet de bestuursvoorzitter dus opnieuw de boer op. 'Dat gaat zeker gebeuren, daar moeten we rekening mee houden', zegt Aartsen.

Dat dit niet nu al is afgetikt, is volgens Aartsen goed te verklaren. 'Bestuurders regeren in principe voor een jaar of vier. En dat betekent ook automatisch dat zij geen geld beschikbaar willen stellen voor een periode van tien of vijftien jaar. Want zo kunnen ze hun opvolgers voor de voeten lopen.'

