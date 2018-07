FNV verwacht honderden actievoerders bij het UMCG

Vakbond FNV houdt er rekening mee dat honderden medewerkers van het UMCG donderdag actievoeren op het plein voor het ziekenhuis.

Aanleiding is het uitblijven van een nieuwe cao voor de academische ziekenhuizen. De cao voor het personeel van de acht academische ziekenhuizen in ons land, waaronder het UMCG, liep begin dit jaar af. Werkgevers en bonden steggelen nog altijd over een nieuwe overeenkomst..

Acties worden uitgebouwd

Volgens FNV-bestuurder Harma Schrage is dit het begin van meerdere acties. 'We bouwen dit verder uit. In september willen we stiptheidsacties en zondagsdiensten gaan houden. De acties betekenen dat je je dienstverleing terugschroeft. Patiënten zullen daar zeker iets van merken.'

Schrage verzekert dat zorg die echt nodig is in niet in het gedrang komt mocht het tot een staking in september komen. 'Maar er zijn zaken die uitgesteld kunnen worden. Dat zou een patiënt ervan kunnen merken.'

