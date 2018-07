Deel dit artikel:











Gelders avontuur voor Wagenborgse politica Snijder De ambtsketen van Bellingwedde hing enige tijd om de nek van Snijder. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Waar Adriaan Hoogendoorn vanaf volgende week burgemeester van Midden-Groningen is, neemt een Groningse zijn oude plek tijdelijk over in het Gelderse Oldebroek.

Janneke Snijder uit Wagenborgen wordt daar waarnemend burgemeester. Tot 1 januari van dit jaar was ze ruim vier jaar waarnemer in de gemeente Bellingwedde. Snijder (65) was in het verleden ook actief als raadslid en wethouder in de gemeente Delfzijl en als lid van Provinciale Staten. Tweede Kamer Tussen 1999 en 2012 zat Snijder in de Tweede Kamer met als speerpunten landbouw, voedselveiligheid en biotechnologie. Hoe lang Snijder waarnemend burgemeester blijft, is nog niet bekend. Na de zomer start de gemeente Oldebroek met een zoektocht naar een nieuwe eerste burger. Lees ook: - Nieuwe burgemeester Midden-Groningen begint op 9 juli