Baggerschip maakt bij Lauwersoog ruim baan voor grote schepen

Baggerwerkzaamheden in de Waddenzee. (Foto: RTV Noord/Jan Been)

Een baggerschip is bezig met de vaargeul. (Foto: RTV Noord/Jan Been)

Aan boord van de Amazone vierden bestuurders, vissers en de havendirecteur van Lauwersoog dinsdagavond in het Westgat een klein feestje. De reden? De uitbaggering van de vaargeul tussen Ameland en Schiermonnikoog is begonnen.

Het Westgat is de kortste route is tussen de Noordzee en Lauwersoog. In de loop van de jaren is de vaarweg vrijwel dichtgeslibd, waardoor vooral grotere schepen de haven niet meer konden bereiken. Het Westgat was veel te ondiep om grotere kotters. Bedrijven in de haven leden daar schade van.

Sein op groen

Het was dus een lang gekoesterde wens om de vaarweg uit te diepen, maar zo eenvoudig was dat niet. Dat had onder meer te maken met de ligging van het Westgat in de beschermde Waddenzee en met de vrees dat de geul snel weer zou dichtslibben.

Na jaren van overleg werd begin 2017 het sein op groen gezet en afgelopen maandag was het zover en kon het baggeren beginnen.

'Dit is goed voor de haven'

Havendirecteur Harm Post sprak van een historisch moment. 'De grote Urker kotters kunnen straks weer afmeren in Lauwersoog. Dat is goed voor de haven, de visserij en alle bedrijven in Lauwersoog. De Urkers schippers hebben toegezegd dat ze graag weer naar ons toekomen.'

Ook gedeputeerde Henk Staghouwer sprak van een heugelijk moment. 'Het heeft jaren van moeizaam overleg gekost om zover te komen. Het is dan ook prachtig om te zien dat zo'n groot baggerschip hier nu bezig is om Lauwersoog weer bereikbaar maakt.'

De werkzaamheden duren tot medio juli.

