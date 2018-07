Debat over nieuwe Mijnbouwwet wordt donderdag vervolgd

De Tweede Kamer debateert donderdag verder over de wijzigingen in de Gaswet en de Mijnbouwwet. Daarmee wordt het marathondebat van vorige week voortgezet.

Susan Top van het Groninger Gasberaad hoopt dat het in deze 'derde termijn' niet tot een stemming komt. Maar dat is wellicht ijdele hoop.

'Niemand kan de gevolgen overzien'

'Dat hangt er helemaal vanaf wat er tijdens dat korte debat gebeurt. De Kamer moet er op de een of andere manier van overtuigd raken dat een besluit nemen onverstandig is.'

'De brieven met antwoorden die minister Wiebes na het vorige debat heeft gestuurd vond ik nog erg vaag. Wat zijn bijvoorbeeld de financiële consequenties van de wet? niemand kan overzien wat de gevolgen zijn.'

Stijgende verbazing

Top hoorde dinsdag ook de verwarrende uitspraken die Wiebes deed over de versterkingsoperatie. Eerst zei hij dat de regio opdraait voor de versterking van 1600 huizen, maar die stelling trokt hij later weer in. 'Ik heb het met stijgende verbazing gevolgd', zucht Top.

Twee debatten

Er staan donderdag twee debatten over Groningen op de agenda van de Tweede Kamer. Om 14:45 uur debateert de Kamer eerst over de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling in Goningen. Het debat over de Mijnbouwwet begint om 19:15 uur.

