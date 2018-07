DAL-gemeenten op miljoenenjacht voor aardgasvrije huizen

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben bij het Rijk een subsidie aangevraagd om woningen van het aardgas af te helpen. Het gaat om proefprojecten voor vele honderden huizen in het aardbevingsgebied.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet begin dit jaar weten 90 miljoen euro beschikbaar te stellen voor deze pilots.

Doel is om gelijk hele wijken aan te pakken, zodat het in de woorden van de minister in één keer goed geregeld wordt.

Fractie van totale kosten

Delfzijl heeft een bijdrage van 4,6 miljoen euro gevraagd voor de Zandplatenbuurt in Delfzijl Noord.

'Dat is een fractie van wat publieke en private partijen daarnaast nog moeten investeren', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. Hij wil er meteen na het zomerreces verder over praten met de verschillende partijen.

Proeftuin op z'n plek

Appingedam wil 400 woningen in de wijk Opwierde-Zuid van het gas af halen. Doel is om vanaf nu elke nieuwbouwwoning zonder aardgasaansluiting te bouwen.

Wethouder Annalies Usmany: 'Opwierde-Zuid is één van de grootste versterkingsprojecten, dus hier is een proeftuin op zijn plek.'

Sloop/nieuwbouw

De gemeente Loppersum wil de komende jaren zo'n 370 woningen aardgasvrij maken in Loppersum, 't Zandt en Westeremden. De woningen in Loppersum en 't Zandt staan op de nominatie voor sloop/nieuwbouw en versterking.

In Westeremden gaat het om huizen van eigenaren die dit jaar of volgend jaar graag maatregelen willen nemen om van het gas afgekoppeld te worden.

