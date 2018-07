'Schaatsers hebben tienduizenden euro's tegoed van iSkate'

Schaatsers en coaches die onder contract stonden bij de inmiddels opgeheven Groninger schaatskoepel iSkate, hebben nog tienduizenden euro's tegoed aan salaris en bonussen. Dat schrijft De Telegraaf op basis van acht anonieme bronnen.

Ook schaatsbond KNSB zou nog een vordering van 100.000 hebben op iSkate. Verschillende schaatsers zijn volgens de krant juridische procedures begonnen in de hoop iets van het geld terug te zien.

'Eén grote malaise'

In de krant doen de schaatsers een boekje open over de gang van zaken bij iSkate. Zo zouden er zonder geldige redenen opeens salarissen en premies zijn ingehouden, moesten ze sporttesten zelf betalen en kregen ze bij hotels in Spanje, Duitsland en Italië openstaande rekeningen van duizenden euro's onder de neus geschoven.

'We waren op een gegeven moment nergens meer welkom als we zeiden dat we van iSkate waren. En ondertussen moet je gewoon wedstrijden schaatsen hè? Nota bene in een olympisch jaar. Het was één grote malaise bij die organisatie', vertelt een van de schaatsers.



Relatie met Athleteshop

De anonieme bronnen hebben in de krant ook kritiek op de relatie tussen iSkate en sponsor Athleteshop. Oud-schaatser Yuri Solinger stond bij beide organisaties aan het roer.

Athleteshop ging dinsdag failliet, nadat het met de webwinkel al maanden bergafwaarts ging. Bedrijven als PostNL en DHL weigerden nog langer hun diensten te leveren aan de Groningse webwinkel. Het bedrijf vroeg vorige week zelf het bankroet aan.

Stekker uit iSkate

Uit iSkate werd eind mei al de stekker getrokken, toen bleek dat de schaatskoepel er niet in was geslaagd om voor de komende seizoenen geldschieters te vinden.

Volgens De Telegraaf overweegt het bedrijf Plantina Vitaminen, dat de afgelopen jaren via iSkate geld pompte in het team waar onder anderen Dai Dai Ntab deel van uitmaakte, wel door te gaan in het schaatsen. Maar dan wel zonder iSkate.

