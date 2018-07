Balkon valt van appartement; 'meer balkons komen los van muur' (update)

Een balkon is woensdagmorgen van een appartement aan de Westindischekade in Groningen gevallen.

Het gaat om een appartement op de tweede etage. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Het balkon is niet op straat gevallen, maar 'rust' op het balkon eronder.

Om tien voor zes moest ik even naar de wc en toen wilde mijn kat naar het balkon. Op dat moment zag ik dat ik geen balkon meer had Pieter Bouma - bewoner

Doffe dreun

Bewoner Pieter Bouma hoorde rond kwart over vijf een doffe dreun. 'Maar ik kon het geluid niet thuisbrengen', vertelt hij. 'Om tien voor zes moest ik naar de wc en toen wilde mijn kat naar het balkon. Op dat moment zag ik dat ik geen balkon meer had.'

Hangen

Bouma is behoorlijk geschrokken. 'Ik had al twijfels over het balkon. Ik woon hier nu drieënhalf jaar en ik zag dat het balkon steeds meer begon te hangen. Ik heb dat wel eens aangegeven bij Lefier, maar die zeiden dat er niks kon gebeuren.'

Meer balkons

Enkele andere bewoners van de flat bevestigen het verhaal van Bouma. 'Kijk maar eens goed', zegt één van hen. 'Als je van onder naar boven kijkt, zie je steeds meer ruimte ontstaan tussen de muur en de balkons. De balkons daar boven komen steeds meer naar voren en los van de muur.'

Er zijn meer balkons die loskomen van de muur (foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)



Kort geleden is deze flat van binnen gerenoveerd, dus dit is voor ons een onaangename verrassing Elza Bulstra - Lefier

Gerenoveerd

Elza Bulstra van Lefier staat bij het appartement: 'Dit was voor ons ook schrikken vanmorgen. We hebben 312 woningen met dit soort balkons. In 2014 hebben we onderzoek laten doen naar de staat van de balkons. Kort geleden is deze flat van binnen gerenoveerd, dus dit is voor ons een onaangename verrassing.'

Stutten en afsluiten

Volgens Bulstra is bij de renovatie niet opnieuw gekeken naar de balkons. 'Maar ze worden wel door ons onderhouden', vertelt ze. 'We nemen nu gelijk maatregelen. Er staat al een hoogwerker en alle balkons worden gestut. De deuren naar de balkons worden afgesloten, zodat niemand er nog op kan.'

