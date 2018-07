Rondje Groningen: Iemand had beste honger

Een Stadjer had grote honger, althans dat is te zien aan het achtergelaten afval. En we nemen een hoog kijkje bij de bouw van het Forum en het nieuwe hotel op de Grote Markt. Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt, zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1) Sympathiek!

De keus maken om op inductie te gaan koken in plaats van gas, omdat de bevingen bij ons zoveel teweegbrengen. Goud mien jong!



2) Bouw vanuit de lucht

Mooi om de activiteiten aan de oostkant van de Grote Markt in Stad te zien vanuit de lucht. Bouwbedrijf Rottinghuis is daar bezig met de bouw van het hotel, maar we zien natuurlijk ook het Groninger Forum in aanbouw.



3) Die Haan kon meer dan alleen voetballen

De bekendste Finnerwolmer aller tijden kon namelijk ook met een camera overweg.



4) Effe wachtuuhhh..

Pizza!!! Dacht(en) in ieder geval deze Stadjer(s). We hopen dat het gesmaakt heeft!



5)

Een droge buschauffeur



6) Het is al snel te warm

Dit handige overzicht van de Dierenambulance laat zien hoe snel de temperatuur op kan lopen in een auto. Dat is dus levensgevaarlijk voor dieren.



7) Even rondkijken

De raad van Midden-Groningen kon dinsdagavond met virtual reality een kijkje nemen in het voorlopige ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Is vergaderen in virtual reality de volgende stap?



8) Nooit meer naar VV Borgercompagnie..

De Groningse amateurvoetballiefhebbers van Over de Bal reageren verdrietig op het nieuws over het stoppen van de voetbalvereniging. Daarom pakken ze deze prachtige fotoserie er nog even bij.



9) Welke plekken herken jij?

De 19-jarige Carlo Scholtens maakte deze video voor zijn afstuderen. Hij filmde op enkele plekken in de provincie. Welke plekken herken jij?



Rondje Groningen is er elke werkdag. Mocht je er één gemist hebben: check ons archief.