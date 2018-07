Onveilige balkons: een terugkerend probleem in Stad

Gestutte balkons in Groningen. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Groningen en balkons, het is niet altijd een gelukkige combinatie. Vorig jaar bleken bijvoorbeeld tweehonderd balkons van woningcorporatie De Huismeesters niet te voldoen aan de bouwnorm.

De situatie komt weer onder de aandacht nadat maandag- op dinsdagnacht een balkon van een appartement aan de Westindischekade in de stad Groningen deels afbrak.

Onderzoekplicht

Na het instorten van een galerijvloer in 2011 in Leeuwarden stelde toenmalig minister Blok voor Wonen een onderzoekplicht in voor galerijflats. Alle flats moesten worden onderzocht op de constructieve veiligheid en voldoen aan bouwnormen van het ministerie.

Zo'n tweehonderd balkons van De Huismeesters bleken in augustus 2017 niet aan die bouwnorm te voldoen. Ze zouden niet veilig zijn als er meer dan 250 kilo op staat. 'De constructeur heeft alle balkons onderzocht en vindt het niet noodzakelijk om ze af te sluiten', zei Sije Wolbeda van De Huismeesters.

Gestutte balkons in Groningen.



Bron: Steven Radersma/RTV Noord

De Wijert

Twee maanden eerder maakte De Huismeesters bekend dat negentig balkons in drie woongebouwen aan de Reviusstraat, Camphuysenstraat en de Spieghelstraat in de Groninger wijk De Wijert moesten worden verstevigd. Ook deze zouden niet aan de bouwnorm voldoen.

De Huismeesters liet metalen palen plaatsen onder alle balkonplaten aan de achterkant van het gebouw. Deze zogeheten stempels zorgen voor extra ondersteuning. Na deze operatie mochten de bewoners weer op het balkon komen.

Waarschuwingen

Niet alleen bij De Huismeesters bleken er problemen, maar ook bij LeFier bleken niet nader genoemde galerijen gebreken te vertonen. Die werden volgens de woningcorporatie direct aangepakt.

'Na de controles hadden we zorgen over de galerij van één complex', zei Robert Daling van Lefier destijds. 'Die zijn inmiddels aangepakt: stutten moeten zorgen voor extra ondersteuning om zekerheid te creëren.'

Van onveilige balkons bij de Westindischekade was bij LeFier niets bekend, aldus Elza Bulstra van Lefier dinsdagochtend. Ondanks waarschuwingen van bewoners. 'Kort geleden is deze flat van binnen gerenoveerd, dus dit is voor ons een onaangename verrassing.'

Balkon aan de Westindischekade in Groningen.



Bron: Nico Swart/RTV Noord

Hoogkerk en Oosterhoogebrug

Begin 2017 werd bekend dat woningcorporatie Wierden en Borgen de balkons van drie woningcomplexen in Hoogkerk en Oosterhoogebrug op korte termijn preventief zou gaan versterken. Het ging daarbij om 62 portiekflats en duplexwoningen aan de Polmanstraat, de Reddingiusweg en de P. Waijerstraat.

Afgelopen maart maakte de corporatie bekend dat een groot deel van die woningen zouden worden gesloopt in plaats van versterkt. Er bleken ook veel andere gebreken te zijn. Bewoners klaagden onder andere over vocht, schimmel en tocht. Renovatie 'was de moeite niet waard', aldus een woordvoerder.

Achterstallig onderhoud

Woensdag 19 juni 2013 stortten twee stenen balkonbalustrades aan de Hortansialaan in Stad kort na elkaar naar beneden. Woningcorporatie Nijestee had destijds geen verklaring, maar volgens diverse bewoners was de oorzaak achterstallig onderhoud.

Achteraf verklaarde Nijestee dat de bewoners de toch al zwakke balustrades waarschijnlijk een laatste zetje zouden hebben gegeven.

