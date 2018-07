'Gevaarlijke balkons zijn niet enige probleem aan Westindischekade'

'Dit verbaast me helemaal niks. Ik had wel verwacht dat er een keer een balkon naar beneden zou komen. En dit is nog maar het topje van de ijsberg.' Bewoonster Antonia Petersen van het appartementencomplex aan de Westindischekade in Groningen is boos.

Een balkon op de tweede etage van het complex is woensdagmorgen naar beneden gekomen. Volgens Petersen zijn de balkons niet het enige probleem aan de appartementen van woningbouwvereniging Lefier.

Dat vocht trekt op en gaat ook in de gevels zitten. Het zou me niet verbazen als daardoor dat balkon is losgekomen Antonia Petersen - bewoonster

Vocht

'Buiten de grote hoeveelheid muizen heb ik zoveel water in mijn schuur dat ik die niet kan gebruiken. Ik heb voor zo'n duizend euro schade aan spullen, maar Lefier doet niks.' Petersen vreest dat het vocht voor meer ellende zorgt. 'Dat vocht trekt op en gaat ook in de gevels zitten. Het zou me niet verbazen als daardoor dat balkon is losgekomen.'

Tijdbom

Bewoonster Maria de Waal van de vierde etage denkt er hetzelfde over. 'Als het sneeuwt en het daarna gaat dooien, komt het water in het portiek omhoog. Ik kan mijn kelder helemaal niet gebruiken, terwijl ik er wel voor betaal. Meerdere huurders hebben hierover geklaagd, maar we worden niet gehoord.'

Volgens De Waal was het naar beneden gekomen balkon een 'tijdbom'. 'Als je goed naar de balkons kijkt, kun je zien dat ze gescheurd zijn en niet meer recht hangen. Gelukkig is dit vanmorgen vroeg gebeurd, maar voor hetzelfde geld gebeurt dit overdag en loopt er iemand onder.'

Renovatie

Het appartementencomplex is onlangs gerenoveerd. Dit is gebeurd nadat bewoners al lange tijd klaagden over achterstallig onderhoud, vocht, tocht en kou. Lefier wilde de appartementen eigenlijk slopen, maar mede op aandringen van de SP zijn de woningen in de goedkope sector gerenoveerd. Petersen: 'We hebben dubbele beglazing gekregen en centrale verwarming en de buitenmuren zijn geïsoleerd, maar er zijn dus veel meer problemen'.

Het is hier heel erg geweest, vooral zonder cv Antonia Petersen - bewoonster

Verhuizen?

Wil Petersen nog in het complex blijven wonen? 'Tja, ik ben bijna 70, dus voor mij is dit misschien mijn laatste woning. Ik ga niet meer zo gauw verhuizen. Maar het is hier heel erg geweest, vooral zonder cv. En op mijn wc-deur heb ik altijd schimmel zitten.'

