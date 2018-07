312 balkons worden afgesloten, gestut en geïnspecteerd

Bij 312 woningen aan de Westindischekade wordt het balkon afgesloten en gestut. Dat is de maatregel die woningcorporatie Lefier neemt nadat woensdagmorgen een balkon afbrak.

'We nemen nu gelijk maatregelen', zegt Elza Bulstra van Lefier. 'Er staat al een hoogwerker en alle balkons worden gestut. De deuren naar de balkons worden afgesloten, zodat niemand er nog op kan.'

Onder de flat zijn ook hekken geplaatst zodat niemand onder de balkons kan lopen.

Tekst gaat verder onder de foto



Renovatie

Volgens Lefier is er in 2014 niet gekeken naar de staat van de balkons tijdens een renovatie.

'Maar ze worden wel door ons onderhouden', vertelt Bulstra. 'In 2014 hebben we onderzoek laten doen naar de staat van de balkons. Kort geleden is deze flat van binnen gerenoveerd, dus dit is voor ons een onaangename verrassing.'

De woningcorporatie gaat nu alle 312 balkons langs om deze te inspecteren.

Bewoners ongerust

De bewoners van de flats aan de Westindischekade waren al langer ongerust over de staat van de balkons.

'Ik had al twijfels over het balkon. Ik woon hier nu drieënhalf jaar en ik zag dat het balkon steeds meer begon te hangen', zegt bewoner Pieter Bouma. 'Ik heb dat wel eens aangegeven bij Lefier, maar die zeiden dat er niks kon gebeuren.'

Lees ook:

- Balkon valt van appartement; 'meer balkons komen los van muur'