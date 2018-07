Ons afval wordt steeds vaker verbrand

Het afval uit onze provincie wordt minder vaak gescheiden en juist vaker verbrand. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Afvalverwerking door de gemeente

Het deel van het afval dat door de gemeenten is ingezameld en vervolgens bij een afvalverwerker werd gescheiden, schommelde jarenlang tussen de 41 en 48 procent. Maar de laatste jaren daalt dat. In 2016 werd nog maar 29 procent van het eenmaal ingezamelde afval gescheiden, tegen 37 procent in 2015.

Tekst gaat verder onder grafiek



Meer afval verbrand

Naast afvalscheiding wordt een deel van het gemeentelijke afval direct naar verbrandingsinstallaties gebracht. Het gaat vergeleken met andere provincies om een laag percentage, maar dat is in 2016 ineens gestegen naar 12%.

Tekst gaat verder onder grafiek



Verklaring

Volgens een woordvoerder van het CBS kan deze stijging worden verklaard doordat enkele Groningse gemeenten in 2016 zijn overgestapt naar andere afvalverwerkers, waarbij in verhouding meer aan afvalverbranding en minder aan nascheiding van afval wordt gedaan.

Zo hebben de gemeenten Westerwolde, Midden-Groningen, Pekela, Oldambt, Stadskanaal en Veendam gezamenlijk een nieuw contract afgesloten met afvalverwerker SUEZ. Ook Delfzijl en Appingedam hebben een nieuw contract afgesloten in 2016, namelijk met Omrin.

Het restafval dat wij van Groningse gemeenten verwerken, wordt verbrand Woordvoerder SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

Manier van afvalverwerking verschilt

Het roept de vraag op hoe SUEZ en Omrin het afval verwerken voor deze acht gemeenten. 'Het restafval dat wij van zes Groningse gemeenten ontvangen om te verwerken, wordt verbrand,' aldus een woordvoerder van SUEZ.

'In de gemeenten waar dit restafval nu vandaan komt, vindt al bronscheiding plaats. Van de gemeenten hebben we de opdracht om het restafval te verbranden. Deze opdracht komt voort uit een openbare aanbesteding, waarin geen nascheiding werd gevraagd.'

Omrin zegt dat al het huishoudelijk restafval dat zij voor gemeentes (waaronder Delfzijl en Appingedam) verwerken naar Heerenveen wordt gebracht. 'Daar staat een scheidings- en bewerkingsinstallatie. We zorgen er daar voor dat een groot aantal afvalstromen wordt gescheiden, zoals kunststoffen en organisch materiaal', aldus een woordvoerder.

'We halen daarbij een scheidingspercentage van 73,2 procent.' Volgens de woordvoerder is in Nederland het doel om in 2025 een scheidingspercentage van 75 procent te realiseren. 'Daar zitten wij dus al vlakbij.'



Tekst gaat verder onder diagram



Doordat het CBS afgeronde percentages gebruikt kan het totaal net boven of onder de 100% komen.?

Bijna driekwart van nagescheiden afval alsnog verbrand

In 2016 is dus 12 procent van het ingezamelde gemeentelijke afval direct verbrand en 29 procent eerst nog gescheiden. Van die 29 procent wordt zo'n zeventig procent alsnog verbrand, aldus Guus van den Berghe, programmamanager bij Rijkswaterstaat die zich bezighoudt met CBS-cijfers over afvalscheiding.

Van den Berghe: 'Het organisch deel van het restafval wordt gescheiden van de rest, zodat het vergist kan worden. Na dat vergisten blijft er een restant over, digestaat genoemd. Omdat dit digestaat uit het restafval komt, kan dat niet als compost afgezet worden en wordt het alsnog verbrand. Ook blijft er bij de scheiding afval over dat niet gerecycled kan worden. Dat wordt uiteindelijk ook verbrand. Die zeventig procent is geen absoluut cijfer, maar het gaat wel om deze orde van grootte.'

Laat ik zeggen dat het voor het milieu beter zou zijn als afval niet wordt verbrand Guus van den Berghe - Rijkswaterstaat

Schadelijk?

Is het een probleem dat een groot deel van het afval dat door een scheidingsinstallatie is gegaan alsnog wordt verbrand?

Van den Berghe: 'Laat ik zeggen dat het voor het milieu beter zou zijn als dat niet verbrand wordt. Verbranden van afval is beter dan het storten van afval, maar het liefst zien we dat zaken niet worden weggegooid, maar hergebruikt. En als we dan toch moeten weggooien, dan moet het, waar kan, gerecycled worden. En als dat niet kan is verbranden een optie.'

Lees ook:

- We zamelen veel afval in, maar scheiden relatief weinig