Lopend Vuur: Mijn beste vakanties waren op de camping

De populariteit van de camping daalt, blijkt uit een rapport van ABN AMRO over de Nederlandse toerismesector.

Nederlanders willen tijdens hun vakantie steeds meer luxe. Het campingbezoek is sinds 2012 met 14 procent afgenomen. Het hotelbezoek steeg met bijna 21 procent.

Kennelijk is de tijd van een tent met luchtbedjes, koken op butagas en met een toiletrol onder je arm naar de wc een beetje voorbij en willen we in de welverdiende vakantie meer luxe en comfort.

En toch....

