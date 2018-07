VV Borgercompagnie bestaat niet meer: 'Een grote schok'

Voetbalvereniging Borgercompagnie houdt noodgedwongen op te bestaan. Er was al geen jeugdafdeling meer en ook het enige seniorenteam houdt ermee op. 'Dit is een grote schok voor de omgeving', aldus penningmeester Rudi Scholtens.

De club heeft op dit moment nog maar 25 leden, waarvan zes spelende leden. 'Daarmee kun je geen team hebben. We kunnen dus niet anders.'

De club heeft in de afgelopen periode geprobeerd om meer leden te trekken: 'Maar als er niet meer zijn, dan houdt het op', treurt Scholtens.

Laag ledental

De club is in 1949 opgericht als Sport Vereniging Borgercompagnie, samen met de gymnastiekvereniging. In 2012 was het ook al onzeker of de club nog wel kon blijven bestaan.

Uit een artikel op de eigen website over de historie van de voetbalvereniging blijkt dat de club in het 69-jarige bestaan vaker te kampen heeft gehad met een laag ledenaantal.

