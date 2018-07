Vakbonden: Treant zet ons uit overleg

Treant heeft de vakbonden FNV, CNV, FBZ en Nu'91 uit een overleg gezet, tussen de zorggroep en het personeel, melden de bonden. Er is ruzie over een enquête naar ontevredenheid onder het personeel.

Treant zelf ontkent dat de vakbonden eruit zijn gezet. Volgens een woordvoerder van de eigenaar van het Refaja Ziekenhuis zijn de bonden zelf opgestapt.

Vanmorgen stond een gesprek gepland, waarbij onder meer gesproken zou worden over een enquête die de bonden hebben gehouden onder personeelsleden.

Vorige maand hebben de bonden in de drie ziekenhuizen van Treant - in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen- onderzoek gedaan naar de tevredenheid van het personeel. Daar zijn ruim 800 reacties op gekomen.

Extern onderzoek

Volgens de bonden was 95 procent van de personeelsleden negatief over de werkwijze bij Treant. De bonden zeggen dat daarop is afgesproken met Treant dat er een onafhankelijk extern onderzoek komt naar de resultaten.

Nu komt Treant terug op het plan een extern onderzoek te doen. De zorggroep zegt op de hoogte te zijn van de ontevredenheid van het personeel en is druk bezig de situatie te verbeteren. Daarom wil de zorggroep geen extern onderzoek. Het zou onder meer mis gaan op het gebied van communicatie en de cultuur op de werkvloer.

Dinsdagmiddag kondigde het conflict tussen Treant en de vakbonden zich al aan, toen Treant aangaf geen heil te zien in een aanvullend onderzoek, terwijl dat volgens de vakbonden wel is afgesproken. Dat conflict is woensdag tot uiting gekomen.

