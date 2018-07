Deel dit artikel:











Waterschap vult Oldambtmeer bij; geen scheepvaart mogelijk (update) Het Oldambtmeer. (Foto: Google Streetview)

Waterschap Hunze en Aa's gaat vanaf woensdag water in het Oldambtmeer pompen. Het ziet zich daartoe genoodzaakt omdat het waterpeil zakt door het aanhoudende warme weer. Scheepvaart via het Blauwe Diep is daardoor niet mogelijk.

Door water aan te voeren blijft het Oldambtmeer diep genoeg voor de recreatievaart. Ook zegt Waterschap Hunze en Aa's dat het nodig is om een aantal veenkaden te behouden en om te voldoen aan het vastgestelde peilbesluit. Zuidoost Het Oldambtmeer wordt normaal gesproken gevoed met regenwater, waardoor wateraanvoer vanuit de omliggende kanalen dan niet nodig is. Nu zal het Waterschap water aanvoeren via de sluis in het Blauwe Diep aan de zuidoostkant van het meer.