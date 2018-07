Zaadbommen los! Scholieren fleuren bouwterrein op met zee aan bloemen

'Het is vooral leuk om vies te worden' (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Leerlingen van basisscholen De Borgh en Het Anker in Zuidhorn kregen woensdagmorgen geen reken- of taalles, maar ze mochten zelfgemaakte bommen gooien. Zaadbommen om precies te zijn.

De zaadbommen zijn een idee van de stichting PlukN. Die wil een tijdelijke invulling geven aan het terrein waarop volgend jaar de innovatieve duurzame wijk Tussen de Gasten komt.

Varkens

'We hebben varkens de grond laten omploegen en nu mogen de kinderen bloemenzaadjes verspreiden', vertelt René Davans van PlukN. 'Leuk om naar te kijken en goed voor de insecten. Het is nu een bruine, dorre bende hier, dus we gaan de boel een beetje opfleuren.'

Vies worden

Jasmijn heeft al een eierdoos vol zaadbommen. 'Het was heel leuk om ze te maken. We hebben van aarde, water en zaadjes bolletjes gekneed', legt ze uit. Een andere leerling roept: 'Het is vooral leuk om vies te worden. En ik heb een heel grote bom, daar komt vast een grote bloem uit'.

Als het goed is, komt uit de zaadbommen een bonte mix van bloemen: klaversoorten, lupines, zonnebloemen, venkel en vele andere soorten.

