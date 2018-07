Groningen hoopt op geld voor duizend aardgasvrije woningen in 2022

Als het aan de gemeente Groningen ligt, worden de stadswijken Paddepoel en Selwerd aardgasvrije proeftuinen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar aan 20 gemeenten die dit jaar al beginnen met gasloos en aardbevingsbestendig worden. De stad denkt 5 miljoen euro nodig te hebben om Paddepoel en Selwerd gedeeltelijk aardgasvrij te kunnen maken.

Ook in de gemeenten Ten Boer en Haren - waarmee Groningen begin volgend jaar fuseert - zijn twee dorpen aangedragen: Ten Post en Glimmen.

Tweeduizend woningen

De gemeente Groningen streeft naar minimaal tweeduizend aardgasvrije woningen in 2022.

In oktober wordt definitief bekend of Groningen geld ontvangt. Maar minister Ollongren deed in februari al de toezegging dat de stad in aanmerking komt voor deelname aan het proefproject.

Voor de hand

Volgens de gemeente Groningen ligt de keuze voor de noordelijke stadswijken als proeftuin voor de hand.

Zo legt WarmteStad er een warmtenet aan, is er in Paddepoel een bewonersinitiatief actief dat gericht is op meer duurzame energie en energiebesparing, en staat Selwerd voor een omvangrijke wijkvernieuwing.

DAL-gemeenten

Ook Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben een subsidieaanvraag gedaan om woningen van het aardgas af te helpen.

In Delfzijl gaat het om huizen in de Zandplatenbuurt in Delfzijl-Noord. Appingedam heeft een aanvraag gedaan voor 400 woningen in de wijk Opwierde-Zuid. Loppersum wil de komende jaren zo'n 370 woningen aardgasvrij maken in Loppersum, 't Zandt en Westeremden.

Pekela hoopt ook op subsidie

Ook Pekela is op miljoenenjacht gegaan in Den Haag, om woningen in Boven Pekela, Nieuwe Pekela en buurtschap Doorsnee gasvrij te kunnen maken.

