'Fotostrips zorgen voor een beter gesprek met je arts'

Hoe kun je folders duidelijker maken voor mensen die moeite hebben met het begrijpen van de informatie daarin en die het lastig vinden om een gesprek te voeren met een arts? Volgens onderzoeker Ruth Koops van 't Jagt van de RUG bieden fotostrips uitkomst.

'Ik denk dat beeldende verhalen mensen kunnen helpen', zegt Koops van 't Jagt. 'Wij hebben daarom, samen met de patiënten om wie het gaat, een serie fotostrips gemaakt over lastige situaties in gesprekken met artsen. Wat kun je bijvoorbeeld doen of zeggen als je arts moeilijke termen gebruikt?'

Eerder overlijden

Volgens Koops van 't Jagt heeft één op de drie volwassenen moeite met het begrijpen van informatie in een folder of bijsluiter. Zij vinden het ook lastig om zich te uiten in een gesprek met hun arts. 'Dit zorgt er zelfs voor dat deze mensen eerder overlijden', vertelt Koops van 't Jagt.

Met haar fotostrips hoopt ze een steentje bij te dragen aan het zelfvertrouwen van patiënten tijdens het voeren van een gesprek met hun arts. Koops van 't Jagt promoveert 12 juli aan de RUG op haar onderzoek naar fotostrips.

Bekijk hier de volledige fotostrip met tips

