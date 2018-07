Deel dit artikel:











'Financiële problemen iSkate komen niet onverwacht' (Foto: RTV Noord)

'Het is ze over de schoenen gelopen.' Dat is één van de reacties op het verhaal van De Telegraaf over de chaos die schaatskoepel iSkate achterlaat.

Het Groningse schaatsbedrijf trok medio mei de stekker eruit. Schaatsers en trainers hebben volgens het artikel nog vorderingen, lees salarisachterstanden, van tienduizenden euro's uitstaan bij het Groningse schaatsbedrijf. En dat klopt. Al sinds eind maart loopt er een aantal juridische procedures. Dat zeggen meerdere bronnen tegenover RTV Noord. Schaatsers houden de lippen stijf op elkaar en verwijzen naar de voormalige directieleden van iSkate. Ook die zijn niet bereikbaar. Daarnaast zou de schaatsbond KNSB nog een ton aan euro's tegoed hebben. En bij die constatering komt de rol van de sponsoren Plantina en Afterpay om de hoek kijken. Deze twee bedrijven zouden volgens afspraak in de twee voorgaande seizoenen 100.000 euro (vier keer 25.000) overmaken voor talentontwikkeling, maar dat is nooit gebeurd. Plantina gaf daarbij als argument aan dat ze op andere fronten ook al financiële steun gaven aan opleiding van talent. Bovendien konden teams het niet eens worden over de manier waarop en waaraan dat geld besteed zou moeten worden. Het lijkt erop dat het een slecht afgedekte afspraak is met de verschillende partijen. Het zal daardoor op voorhand moeilijk worden om het bedrag alsnog betaald te krijgen. Ook omdat het geen 'directe' vordering van de KNSB op iSkate is. En zo laat het schaatsbolwerk, dat de afgelopen tien jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan het schaatsen in Nederland, z'n financiële sporen na. Niet onverwacht overigens. Want de afgelopen maanden hebben duidelijk gemaakt dat het al langere tijd financieel niet meer wilde vlotten. Ook boterde het niet meer tussen sponsors, directie en medewerkers. Daarnaast was het snelle vertrek, na kortstondige dienstverbanden, van een aantal managers al een teken aan de wand.